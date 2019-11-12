 Фіорентина визначалися з головним кандидатом на заміну Монтеллі | Футбол | Champion.com.ua
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Фіорентина визначалися з головним кандидатом на заміну Монтеллі

Сьогодні 11:26 148 0
Спаллетті може очолити Фіорентину
Фіорентина визначалися з головним кандидатом на заміну Монтеллі
#Фіорентина, #Спаллетті

Джерело - UA-футбол.

Фіорентина шукає заміну Вінченцо Монтеллі і головним кандидатом на посаду головного тренера є Лучано Спаллетті, з яким боси флорентійців вже вступили до переговорів.

Про це повідомляє Firenze Viola.

Італійський 60-річний фахівець знаходиться без роботи після закінчення минулого сезону. Відомо, що Лучано як і раніше пов'язаний контрактом із "нерадзуррі" (до 2021 року).

Фіорентині доведеться заплатити за тренера значну компенсацію. Також "фіалкам" необхідно буде задовольнити фінансові апетити італійця. Раніше Спаллетті тренував Емполі, Сампдорію, Венецію, Удінезе, Анкону, Рому та міланський Інтер.

Раніше, Роналду обматюкав Саррі, коли той вирішив замінити його.

Нагадаємо, Ювентус не покарає Роналду за поведінку у матчі з Міланом.

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