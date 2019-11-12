Стерлінг відсторонений від матчу з Чорногорією через конфлікт з Гомесом

Вінгер не зіграє проти Чорногорії

У центральному матчі 12-го туру АПЛ емоції долали буквально кожного, хто знаходився на Енфілді – під час одного з ігрових епізодів з півоберту завелися захисник "червоних" Джо Гомес та вінгер "містян" Рахім Стерлінг.

Поштовхалися, наговорили один одному гидоти й розійшлися. Виявляється, конфлікт продовжився вже у стінах збірної Англії, куди футболістів викликав Гарет Саутгейт.

"Між мною та Гомесом все в повному порядку. Всі знають, що футбол значить для мене й розуміють, що я не схильний до конфліктів. Ми з Джо швидко знайшли потрібні слова, розібралися та рухаємося далі. Ми знаходимося у великому спорті, де переповнюють емоції. Давайте сфокусуємось на грі, яка відбудеться у четвер", - написав Стерлінг в Instagram.

Як повідомляють британські таблоїди, Стерлінг знову посварився із Гомесом на тренувальній базі англійців у понеділок, 11 листопада – Саутгейт відсторонив вінгера від участі в поєдинку з Чорногорією (14 листопада), але Рахім зможе зіграти у матчі з Косово (17 листопада).

Раніше, Манчестер Юнайтед переграв Брайтон.

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