 Саленко: Як Тайсон міг щось почути з трибун, коли на стадіоні 25 тисяч вболівальників | Футбол | Champion.com.ua
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Саленко: Як Тайсон міг щось почути з трибун, коли на стадіоні 25 тисяч вболівальників

Сьогодні 08:55 84 0
Екс-нападник киян про інцидент з Тайсоном
Саленко: Як Тайсон міг щось почути з трибун, коли на стадіоні 25 тисяч вболівальників
#Саленко, #Тайсон

Джерело - 1927.kiev.ua.

Капітан Шахтаря Тайсон не міг щось почути з трибун, коли на стадіоні 25 тисяч вболівальників.

Про це екс-нападник Динамо Олег Саленко заявив в інтерв'ю 1927.kiev.ua.

"Інцидент з Тайсоном збив гру — далі все пішло в якомусь сум'ятті. Ми бачили картинку, а що там відбувалося — точно не відомо. Будемо чекати офіційної інформації від спостерігачів. В трансляції не було чутно, хто, що кричав. Наскільки я знаю, коли 25 тисяч уболівальників на стадіоні — не відчуваєш, хто і що кричить. Та ще й сам Тайсон повів себе дуже зухвало в цей момент. Щоб можна було щось почути, потрібно, щоб вся трибуна це співала. Для мене це загадка. Очікуємо, що з цього приводу скаже ФФУ", - сказав Саленко.

Раніше, з приводу расизму наставник Шахтаря Каштру зробив заяву.

Нагадаємо, Денисов звернувся до президента Динамо з приводу расистського інциденту.

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