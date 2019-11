FIFPro просить УАФ скасувати червону картку Тайсона

Всесвітня організація, яка об'єднує представників професійних футболістів (FIFPro), звернулася до Української асоціації футболу щодо скасування червоної картки Тайсона.

Про це організація заявила у Twitter.

Hello Marcos



We are writing to @FFUKRAINE to ask for Taison's red card to be rescinded



We are asking for an investigation into the conduct of fans and management of the situation by match officials



We are contacting @taisonfreda7 and @dentinho to offer them our full support https://t.co/vLjAl8t1X0