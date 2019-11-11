FIFPro просить УАФ скасувати червону картку Тайсона

Всесвітня організація, яка об'єднує представників професійних футболістів (FIFPro), звернулася до Української асоціації футболу щодо скасування червоної картки Тайсона.

Про це організація заявила у Twitter.

"Ми звертаємося до УАФ з проханням скасувати червону картку Тайсону. Просимо офіційних осіб провести розслідування поведінки вболівальників і врегулювати ситуацію.

Також ми висловлюємо Тайсону та Дентінью нашу повну підтримку", - написано в повідомленні FIFPro.