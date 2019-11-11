FIFPro просить УАФ скасувати червону картку Тайсона

Джерело - Чемпіон.
Всесвітня організація, яка об'єднує представників професійних футболістів (FIFPro), звернулася до Української асоціації футболу щодо скасування червоної картки Тайсона.
Про це організація заявила у Twitter.
"Ми звертаємося до УАФ з проханням скасувати червону картку Тайсону. Просимо офіційних осіб провести розслідування поведінки вболівальників і врегулювати ситуацію.
Також ми висловлюємо Тайсону та Дентінью нашу повну підтримку", - написано в повідомленні FIFPro.
Hello Marcos— FIFPRO (@FIFPro) November 11, 2019
We are writing to @FFUKRAINE to ask for Taison's red card to be rescinded
We are asking for an investigation into the conduct of fans and management of the situation by match officials
We are contacting @taisonfreda7 and @dentinho to offer them our full support https://t.co/vLjAl8t1X0
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