Зірка та ще 9 команд претендують на отримання ліцензії для участі у Другій лізі України

10 команд претендують на отримання ліцензії

Джерело - Sport Arena.

Cеред претендентів на отримання ліцензії на участь у турнірах професіональних команд 2020/21 біля 10 колективів.

Про це повідомляє Sport Arena.

До попереднього списку увійшли наступні команди: ОДЕК (Оржів, Рівненська область), Дніпро (Черкаси), Яруд (Маріуполь), Рубікон-Вишневе (Київ), Зірка (Кропивницький), Перемога (Дніпро), Епіцентр (Дунаївці Хмельницька область), ФК Мункач (Закарпатська область), ФК Тростянець 2 (Сумська область), ФК Ковель-Волинь (Волинська область).

Всі команди матимуть можливість претендувати на участь у Другій лізі України, але більш точний список клубів стане доступним після подачі документів на перші з 5-ти критеріїв атестації.

Раніше, дебютант зазнав розгрому на Київщині у 20 турі Другої ліги.

Нагадаємо, Буковина і Верес забили 9 м’ячів у матчі.