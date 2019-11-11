 Зірка та ще 9 команд претендують на отримання ліцензії для участі у Другій лізі України | Футбол | Champion.com.ua
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Зірка та ще 9 команд претендують на отримання ліцензії для участі у Другій лізі України

Вчора 22:25 299 0
10 команд претендують на отримання ліцензії
Зірка та ще 9 команд претендують на отримання ліцензії для участі у Другій лізі України
#ПФЛ, #Зірка

Джерело - Sport Arena.

Cеред претендентів на отримання ліцензії на участь у турнірах професіональних команд 2020/21 біля 10 колективів.

Про це повідомляє Sport Arena.

До попереднього списку увійшли наступні команди: ОДЕК (Оржів, Рівненська область), Дніпро (Черкаси), Яруд (Маріуполь), Рубікон-Вишневе (Київ), Зірка (Кропивницький), Перемога (Дніпро), Епіцентр (Дунаївці Хмельницька область), ФК Мункач (Закарпатська область), ФК Тростянець 2 (Сумська область), ФК Ковель-Волинь (Волинська область).

Всі команди матимуть можливість претендувати на участь у Другій лізі України, але більш точний список клубів стане доступним після подачі документів на перші з 5-ти критеріїв атестації.

Раніше, дебютант зазнав розгрому на Київщині у 20 турі Другої ліги.

Нагадаємо, Буковина і Верес забили 9 м’ячів у матчі.

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