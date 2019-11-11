У Швеції розгорівся скандал через договірні матчі

Підозрюють майже 50 поєдинків з трьох ліг

Шведська футбольна асоціація ініціювала розслідування 47 матчів, які підозрюються в договірному характері.

Про це повідомляє Bold.

Поєдинки проходили в рамках турнірів від Вищої ліги до Третього дивізіону. Хоча 47 матчів на такому рівні здаються екстраординарними, але керівник по боротьбі з корупцією футбольної асоціації Швеції пропонує не поспішати з висновками.

Звичайно, це дуже серйозно. В останні роки в шведському футболи були сигнали. Ми досліджували кілька матчів в цьому році, але у нас також є люди, які працюють в цьому напрямку і мають більше інформації. Наш лозунг: Один договірний матч - це вже занадто багато.

Раніше, що Ібрагімович повернеться до Мілана.

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