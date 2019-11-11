Грімм вказав причину звільнення віце-президента УПЛ Ключковського

Ключковський зайнятий в юридичній фірмі

За останні кілька місяців Маркіян Ключковський зрозумів, що його зайнятість в юридичній фірмі не дозволяє повноцінно концентруватися на футболі.

Про це Томас Грімм заявив в інтерв'ю Tribuna.com.

"Маркіян Ключковський пішов з посади віце-президента УПЛ. Він був моєю головною контактною особою. Тепер мені потрібно тісніше співпрацювати з виконавчим директором УПЛ Євгеном Диким та командою ліги. Зараз це головна зміна для мене. Чому він звільнився? У нас була розмова. Маркіян – така людина, яка хоче виконувати свою роботу на всі 100%. За останні кілька місяців він зрозумів, що його зайнятість в юридичній фірмі не дозволяє повноцінно концентруватися на футболі. Тому таке рішення є логічним. Дуже вдячний йому, що він відверто сказав: "Слухай, не можу далі рухатися цими двома шляхами", - зазначив Грімм.

Нагадаємо, Ключковський залишив посаду віце-президента УПЛ.

Раніше, Грімм пообіцяв піти у Лозану через єдиний телепул.