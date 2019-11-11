Воротар Карпат вибачився за середній палець і кається

Кудрик вибачився за середній палець

Після матчу з Маріуполем воротар Карпат Олег Кудрик дозволив собі показати середній палець на адресу вболівальників, за що нині кається.

Про це футболіст заявив в інтерв'ю клубній прес-службі.

"Дуже шкодую, що не стримав емоції, виправдань мого вчинку немає. Дуже переживаю і приношу вибачення тим, кого образив і підвів. Буде мені уроком. Звертаюся і до футбольних органів, прошу взяти до уваги моє каяття. Не можу зрозуміти, чим керувався. Гарантую, що такого більше не буде", - сказав Кудрик.

Очікується, що гравець отримає дискваліфікацію.

Нагадаємо, Денисов звернувся до президента Динамо з приводу расистського інциденту.