Воротар Карпат вибачився за середній палець і кається

Джерело - sport.ua.
Після матчу з Маріуполем воротар Карпат Олег Кудрик дозволив собі показати середній палець на адресу вболівальників, за що нині кається.
Про це футболіст заявив в інтерв'ю клубній прес-службі.
"Дуже шкодую, що не стримав емоції, виправдань мого вчинку немає. Дуже переживаю і приношу вибачення тим, кого образив і підвів. Буде мені уроком. Звертаюся і до футбольних органів, прошу взяти до уваги моє каяття.
Не можу зрозуміти, чим керувався. Гарантую, що такого більше не буде", - сказав Кудрик.
Очікується, що гравець отримає дискваліфікацію.
Нагадаємо, Денисов звернувся до президента Динамо з приводу расистського інциденту.