Україна - Естонія: стала відома бригада арбітрів на матч

Матч Україна - Естонія відбудеться в четвер, 14 листопада, в Запоріжжі на Славутич-Арені.

Джерело - Чемпіон.

Стала відома бригада арбітрів, яка буде працювати на найближчому матчі збірної України проти Естонії. Обслуговуватиме зустріч 42-річний іспанець Хуан Мартінес Мунуера.

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Головний арбітр: Хуан Мартінес Мунуера (Іспанія)

Асистенти: Теодоро Собріна Маган, Роберто Алонсо Фернандес (обидва - Іспанія)

Четвертий арбітр: Віталій Романов (Україна)

Матч Україна - Естонія відбудеться в четвер, 14 листопада, в Запоріжжі на Славутич-Арені.

Після гри з естонцями Україна зіграє на виїзді проти Сербії (17 листопада). Ця зустріч не матиме турнірного значення: відбіркову групу команда Андрія Шевченка достроково виграла.

Нагадаємо: Сербія оголосила заявку на матчі відбору Євро-2020 проти України та Люксембургу.