Динамо зробило заяву щодо скандальних подій у матчі проти Шахтаря

Київський клуб зробив офіційну заяву

Джерело - ФК Динамо.

Численними ЗМІ поширено офіційну заяву менеджменту одного з футбольних клубів-учасників матчу, в якій, безапеляційно, обвинувачуються уболівальники київського Динамо, які ніби-то вчинили расистські та ксенофобські дії.

Про це заявив офіційний сайт ФК Динамо.

Футбольний клуб Динамо своїми діями та вчинками неодноразово наголошував на відданості принципам fair play, загальнолюдським цінностям. Боротьба з негативними проявами окремих індивідуумів є постійною. Проблема нетерпимості є актуальною не лише для окремих клубів, а й, на превеликий жаль, присутня на більшості активних фанатських секторів. Варто окремо зазначити надзвичайно важливу роль вітчизняної Асоціації футболу, боротьба якої з футбольним хуліганством зводиться лише до визначення розмірів грошових штрафів. Натомість, за усі роки не ініційовано жодного заходу, зустрічі, діалогу з представниками фан-середовища, лідерами уболівальницьких рухів.

Поділяючи занепокоєність наших донецьких колег у питаннях щодо дотримання норм людської моралі на спортивних аренах, вважаємо поспішним твердження про заздалегідь визначену провину вболівальників, в той час коли розслідування обставин цієї справи ще навіть не розпочалось.

З’ясування факту події, визначення ролі та можливої провини її учасників є виключною прерогативою органів досудового розслідування. Ми з нетерпінням чекаємо початку слідства, готові всебічно допомагати у ньому та, у разі доведення провини, будемо вживати усіх можливих заходів для подальшої ізоляції даних осіб не лише від футболу, а і від суспільства. Очікуємо на оприлюднення фото- та відеоматеріалів, які могли би пролити світло на усі обставини інциденту.

Раніше, за підсумками матчу з Динамо Каштру зробив заяву.

Нагадаємо, Шахтар мінімально переміг Динамо (1:0).