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Голкіпер Динамо розкритикував роботу арбітра у матчі з Шахтарем

Вчора 23:12 282 0
Бущан залишився незадоволений кінцевим результатом поєдинку
Голкіпер Динамо розкритикував роботу арбітра у матчі з Шахтарем
#Бущан, #Динамо

Джерело - ФК Динамо.

Голкіпер Динамо Георгій Бущан залишився незадоволений роботою арбітрів у матчі з Шахтарем.

Про це голкіпер киян заявив клубній прес-службі.

"Арбітр із перших секунд почав свистіти в кожному епізоді. У першому епізоді м'яч вийшов за лицеву, а він показав на кутовий. Хоча гравець вийшов із м'ячем за лінію. Словом, арбітр утратив нитку гри з самого початку, почав давати жовті картки направо і наліво. Але ці рішення - на його розсуд, який сенс мені його коментувати? Він усе одно за це не буде нести жодної відповідальності", - зазначив Бущан.

Раніше, відома попередня інформація про травму Мораеса.

Нагадаємо, Шахтар мінімально переміг Динамо (1:0)

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