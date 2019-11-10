Михайличенко: Зупинка матчу? Я навіть не зрозумів, у чому справа

У матчі 14-го туру УПЛ з Шахтарем футболісти Динамо працювали на межі своїх можливостей.

Про це заявив наставник киян Олексій Михайличенко в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Гра була емоційною. Я буду говорити про свою команду: на мій погляд, ми не змогли показати той футбол, який хотіли, в силу кадрових проблем і інших обставин. Це не виправдання, а констатація факту, але сьома гра за два тижні – це забагато. Доба на відпочинок в такому графіку – велика перевага.

Ми зробили дві заміни через м'язові травми, хлопці працювали на межі своїх можливостей. Навіть за рахунку 0:0 ми створили передумови, щоб забити, але цього не сталося, і за це нас покарали. Спроби відігратися ні до чого не привели. У другому таймі ми ризикували. У Шахтаря були чудові нагоди для контратак, які вони вміють проводити. Але можу сказати, що ми до кінця билися за результат.

Що стосується зупинки матчу, то я абсолютно не зрозумів, в чому справа. Коли зосереджений на грі, то іншого не чуєш", - зазначив Михайличенко.