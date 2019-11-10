 Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів, турнірна таблиця онлайн | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар - Динамо: анонс і прогноз
Вчора 15:22 1354
Шахтар - Динамо: прогноз букмекерів
Сьогодні 09:15 282
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 09:09 53720
Шахтар - Динамо: головні інтриги матчу чемпіонату України
Сьогодні 08:28 884
Ліверпуль - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 12 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 05:14 732
Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція 14 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 05:13 3949
Шахтар Донецьк - Динамо Київ: відео голів і огляд матчу
Вчора 17:49 3283
Десна розписала нічию із Дніпро-1 у 14 турі УПЛ
Вчора 15:57 400
Карпати врятувалися у матчі із Маріуполем у 14 турі УПЛ
Вчора 15:54 624
Хачеріді міг грати в будь-якій команді світу – Кварцяний
Вчора 12:55 1230
Блоги
Фантастичний гол півзахисника Інтера у ворота Верони
Фантастичний гол півзахисника Інтера у ворота Верони Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:46 251
Тридцятиріччя падіння Берлінської стіни. Яскравий перформанс від Герти
Тридцятиріччя падіння Берлінської стіни. Яскравий перформанс від Герти Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:41 270
Любіть Україну - привітання від Коноплянки, Павелка та інших до Дня української писемності та мови
Любіть Україну - привітання від Коноплянки, Павелка та інших до Дня української писемності та мови Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:46 244
Шикарний гол Мессі зі штрафного очима вболівальників
Шикарний гол Мессі зі штрафного очима вболівальників Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:35 778
Відео дня. Шалена гармата у виконанні півзахисника Герти
Відео дня. Шалена гармата у виконанні півзахисника Герти Андрій Твердохліб
Вчора 18:54 708
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:46 Блог Фантастичний гол півзахисника Інтера у ворота Верони 257
09:41 Блог Тридцятиріччя падіння Берлінської стіни. Яскравий перформанс від Герти 272
09:30 Футбол Олімпік - Олександрія: прев'ю матчу УПЛ 209
09:15 Футбол Шахтар - Динамо: прогноз букмекерів 282
09:09 Футбол Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН 53720
08:57 Футбол Зоря - Колос: прев'ю матчу УПЛ 133
08:46 Блог Любіть Україну - привітання від Коноплянки, Павелка та інших до Дня української писемності та мови 248
08:45 Футбол Ліверпуль - Манчестер Сіті: прогноз букмекерів 136
08:35 Блог Шикарний гол Мессі зі штрафного очима вболівальників 780
08:28 Футбол Шахтар - Динамо: головні інтриги матчу чемпіонату України 884
06:17 Пряма трансляція Ювентус - Мілан: онлайн-трансляція 12 туру Серії А. LIVE 406
05:32 Футбол Мессі зробив хет-трик у ворота Сельти. Огляд матчу 906
05:14 Пряма трансляція Ліверпуль - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 12 туру АПЛ. LIVE 732
05:13 Пряма трансляція Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція 14 туру УПЛ. LIVE 3949
9 Листопада 2019
23:52 Футбол Хет-трик Мессі приніс Барселоні перемогу над Сельтою в 13 турі Ла-Ліги 430
23:40 Футбол Наполі не змогло переграти Дженоа в 12 турі Серії А 231
23:16 Футбол Баварія - Боруссія 4:0. Огляд матчу 490
22:55 Футбол Монако здолав Діжон, Страсбур розгромив Нім. Результати 13 туру Ліги 1 227
22:37 ММА Ф'юрі провів перше тренування в MMA 522
22:16 ММА Брат Нурмагомедова програв дебютний бій у UFC 399
21:56 Футбол Реал знищив Ейбар, Валенсія перемогла Гранаду. Результати 13 туру Ла-Ліги 316
21:32 Футбол Баварія без тренера знищила Боруссію в 11 турі Бундесліги 387
21:28 Пряма трансляція Барселона - Сельта: онлайн-трансляція 13 туру Ла-Ліги. LIVE 515
21:19 Футбол Лестер без проблем обіграв Арсенал у 12 турі АПЛ 281
21:13 Бокс Хейні: Ломаченко не стане абсолютним чемпіоном без бою зі мною 433

Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН

Сьогодні 09:09 53720
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
#УПЛ, #Прем'єр-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

 
1
Шахтар
 13 37
2
Десна
 14 27
3
Динамо
 13 27
4
Зоря
 13 25
5
Олександрія
 13 23
6
Маріуполь
 14 17
7
Олімпік
 13 14
8
Колос
 13 14
9
Дніпро-1
 14 12
10
Карпати
 14 11
11
Львів
 14 11
12
Ворскла
 14 8
1 тур (28 - 31 липня)*
28.07

Ворскла – Зоря 0:1 (0:1): трансляція; огляд матчу**

30.07

Десна – Львів 1:2: трансляція; огляд матчу

Колос – Маріуполь 2:1: трансляція; огляд матчу

31.07

Дніпро -1 2:0 Олімпік : трансляція; огляд матчу

Олександрія 1:3 Шахтар: трансляція; огляд матчу

Карпати 0:2 Динамо: трансляція; огляд матчу

  Setanta Sports Україна - онлайн-трансляція

2 тур (3 - 4 серпня)

3.08

Маріуполь  2:1  Олександрія: трансляція; огляд матчу; відео голів

Десна  2:0  Ворскла: трансляція; огляд матчу; відео голів

Львів  0:3  Динамо: трансляція; огляд матчу

4.08

Шахтар 3:0  Карпати: трансляція; огляд матчу

Олімпік  0:1  Колос: трансляція; огляд матчу

Зоря  1:1  Дніпро-1: трансляція; огляд матчу

  Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

3 тур (10 - 11 серпня)

10.08

Динамо  1:2  Шахтар: трансляція; відео голів; огляд матчу

Ворскла  3:2  Львів: прев'ю; огляд матчу

Олександрія 2:1 Олімпік: прев'ю; огляд матчу

11.08

Дніпро-1  0:1 Десна: прев'ю, огляд матчу

Колос  1:2  Зоря: прев'ю, огляд матчу

Карпати  1:1  Маріуполь: прев'ю, огляд матчу

  Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

4 тур
(17 серпня)

 Десна 0:0 Колос: прев'ю, огляд матчу

 Ворскла 1:1 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу

(18 серпня)

Маріуполь 0:1 Динамо: огляд

Олімпік 1:3 Карпати: прев'ю, огляд матчу

Зоря 1:2 Олександрія: прев'ю, огляд матчу

Львів 0:2 Шахтар: прев'ю, огляд матчу

5 тур
24 серпня

Колос 0:3 Ворскла: прев'ю, огляд матчу

Олександрія 0:3 Десна: прев'ю, огляд матчу

Динамо 1:1 Олімпік: прев'ю, огляд матчу

25 серпня

Карпати 0:1 Зоря: прев'ю, огляд матчу

Шахтар 5:1 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу

26 серпня

Дніпро-1 2:3 Львів: прев'ю, огляд матчу

  6 тур
30 серпня

Десна 0:0 Карпати: прев'ю, огляд матчу

31 серпня

Ворскла 0:1 Олександрія: прев'ю, огляд матчу 

Дніпро-1 2:1 Колос: прев'ю, огляд матчу 

Львів 0:1 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу 

1 вересня

Олімпік 0:4 Шахтар: огляд матчу 

Зоря 2:2 Динамо: огляд матчу 

  7 тур
14 вересня

Олександрія 2:0 Дніпро-1: прев'ю, трансляція, огляд матчу

Карпати 2:1 Ворскла: прев'ю, трансляція, огляд матчу

Шахтар 4:3 Зоря: прев'ю, трансляція, огляд матчу

15 вересня

Колос 1:0 Львів: прев'ю, огляд матчу 

Маріуполь 1:1 Олімпік: прев'ю, огляд матчу

Динамо 1:2 Десна: прев'ю, трансляція, відео голів, огляд матчу 

  8 тур
 
20 вересня
 
Дніпро-1 2:0 Карпати: огляд матчу
 
21 вересня

Зоря 0:0 Маріуполь: огляд матчу

Львів 0:1 Олімпік: огляд матчу

22 вересня

Десна 0:1 Шахтар: огляд матчу

Ворскла 0:5 Динамо: огляд матчу

Колос 1:1 Олександрія: огляд матчу

9 тур
 
27 вересня
 
Шахтар 4:0 Ворскла: прев'ю, огляд матчу
 
28 вересня

Олександрія 2:0 Львів: прев'ю, огляд матчу

Карпати 1:2 Колос: прев'ю, огляд матчу

29 вересня

Динамо 2:0 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу

Маріуполь 0:4 Десна: прев'ю, огляд матчу

Олімпік 0:5 Зоря: прев'ю, огляд матчу

10 тур
5 жовтня
 
Ворскла 1:1 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу

Десна 1:0 Олімпік: прев'ю, огляд матчу

Львів 0:0 Зоря: прев'ю, огляд матчу

6 жовтня

Дніпро-1 0:2 Шахтар: прев'ю, огляд матчу

Колос 0:4 Динамо: прев'ю, огляд матчу

Олександрія 2:1 Карпати: прев'ю, огляд матчу

11 тур
 
18 жовтня
 
Шахтар 6:0 Колос: прев'ю, огляд матчу
 
19 жовтня

Карпати 0:0 Львів: прев'ю, огляд матчу

Зоря 2:0 Десна: прев'ю, огляд матчу

20 жовтня

Маріуполь 1:0 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу

Динамо 1:0 Олександрія: прев'ю, огляд матчу

Олімпік 2:0 Ворскла: прев'ю, огляд матчу

12 тур

26.10.2019

Маріуполь 2:0 Колос: прев'ю, огляд матчу

Зоря 4:0 Ворскла: прев'ю, огляд матчу

Олімпік 3:2 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу

27.10.2019

Львів 1:4 Десна: прев'ю, огляд матчу

Шахтар 0:0 Олександрія: прев'ю, огляд матчу

Динамо 1:1 Карпати: прев'ю, огляд матчу

13 тур

02.11.2019

Карпати 0:3 Шахтар: прев'ю, огляд матчу

Ворскла 0:1 Десна: прев'ю, огляд матчу

03.11.2019

Олександрія 1:3 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу

Дніпро-1 1:4 Зоря: прев'ю, огляд матчу

Динамо 4:0 Львів: прев'ю, огляд матчу

Колос 1:2 Олімпік: прев'ю, огляд матчу

14 тур

09.11.2019

Десна 1:1 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу

Маріуполь 2:2 Карпати: прев'ю, огляд матчу

Львів 2:0 Ворскла: прев'ю, огляд матчу

10.11.2019

Зоря 14:00 Колос: прев'ю, огляд матчу

Шахтар 17:00 Динамо: прев'ю, огляд матчу

Олімпік 19:30 Олександрія: прев'ю, огляд матчу