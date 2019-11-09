Київське Динамо має шанс включитися за чемпіонську гонку у матчі прои донецького Шахтаря.

Про це розповів екс-нападник збірної України Сергій Нагорняк.

"Чого очікувати від чергового "українського класіко"? Думаю, що всіх нас чекає така ж запекла і безкомпромісна гра між гірниками і киянами, як і недавно в Кубку України. Схоже, що майбутній матч - це останній шанс для Динамо вклинитися в чемпіонську гонку.