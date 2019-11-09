Джерело - dynamo.kiev.ua.
Київське Динамо має шанс включитися за чемпіонську гонку у матчі прои донецького Шахтаря.
Про це розповів екс-нападник збірної України Сергій Нагорняк.
"Чого очікувати від чергового "українського класіко"? Думаю, що всіх нас чекає така ж запекла і безкомпромісна гра між гірниками і киянами, як і недавно в Кубку України. Схоже, що майбутній матч - це останній шанс для Динамо вклинитися в чемпіонську гонку.
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Для Шахтаря ж гра в Харкові - можливість закрити питання з чемпіонством і природно "гірники" постараються скористатися цим шансом. У разі їх перемоги інтрига в боротьбі за золото помре остаточно. Кожна команда буде вирішувати свої завдання, тому в будь-якому випадку нас чекає цікавий матч", - відзначив Нагорняк.
Нагадаємо, Несенюк зрівняв Степаненка і Сидорчука із легендами збірної Англії.