Джерело - espreso.tv.
Голкіпер іспанського Леванте Айтор Фернандес може пропустити найближчий поєдинок своєї команди через парламентські вибори.
Про це повідомляє AS.
Фернандес повинен в обов'язковому порядку бути присутнім на виборчій дільниці в ролі спостерігача, у своєму рідному місті Мандрагоне. Вибори відбудуться у неділю, 10 листопада, і гравця жереб витягнув спостерігачем на ділянці в його рідному Мондрагоне.
В цей день його команда зіграє виїзний поєдинок Ла-Ліги із Атлетиком.
Юристи Фернандеса і клуб намагаються вирішити дане питання, щоб скасувати його обов'язкову присутність на виборчій дільниці.
Раніше Леванте сенсаційно перемогло Барселону.
Нагадаємо, Атлетіко та Севілья розписали мирову.