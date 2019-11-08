Айтор Фернандес під час матчу із Атлетиком має перебувати на виборчій дільниці

Голкіпер іспанського Леванте Айтор Фернандес може пропустити найближчий поєдинок своєї команди через парламентські вибори.

Про це повідомляє AS.

Фернандес повинен в обов'язковому порядку бути присутнім на виборчій дільниці в ролі спостерігача, у своєму рідному місті Мандрагоне. Вибори відбудуться у неділю, 10 листопада, і гравця жереб витягнув спостерігачем на ділянці в його рідному Мондрагоне.

В цей день його команда зіграє виїзний поєдинок Ла-Ліги із Атлетиком.

Юристи Фернандеса і клуб намагаються вирішити дане питання, щоб скасувати його обов'язкову присутність на виборчій дільниці.

Раніше Леванте сенсаційно перемогло Барселону.

Нагадаємо, Атлетіко та Севілья розписали мирову.