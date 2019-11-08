Клаудіо Браво вийде у стартовому складі на матч із Ліверпулем

Голкіпер Манчестер Сіті Едерсон не зіграє у наступному турі АПЛ проти Ліверпуля.

Про це розповів головний тренер "місцян" Хосеп Гвардіола.

"Едерсон не зможе грати. Місце у воротах займе Браво. Це не означає, що ми будемо слабкіші. Клаудіо - чудовий голкіпер. Разом з ним ми виграли Кубок ліги, він багато років блискуче захищає ворота збірної Чилі", - відзначив Гвардіола.

Раніше, Гвардіола вказав хто виконує найважливішу роботу у футболі.

Нагадаємо, Манчестер Сіті зіграв внічию з Аталантою (1:1).