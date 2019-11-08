 Каштру порівняв Динамо Михайличенка і Хацкевича | Футбол | Champion.com.ua
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Каштру порівняв Динамо Михайличенка і Хацкевича

Сьогодні 17:49 1052 0
Луїш Каштру прокоментував гру Динамо за часів Хацкевича та Михайличенка
Каштру порівняв Динамо Михайличенка і Хацкевича
#Каштру, #Динамо, #Михайличенко

Джерело - shakhtar.com.

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру порівняв колишнього наставника киян Олександра Хацкевича і теперішнього тренера Олексія Михайличенка.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Яка різниця Динамо Хацкевича та Михайличенка? Гадаю, зараз буде геть несправедливо порівнювати Динамо з різними тренерами і в різні моменти. Люди завжди прагнуть зіставляти. Ось і мене вже порівнюють з Паулу, з тим, що він робив і чого не робив. Це зовсім різні тренери, стилі, гравці, що використовуються. Ми повинні аналізувати конкретної миті, й сьогодні Динамо є дуже міцним. Нам потрібен дуже міцний Шахтар, аби перемогти Динамо", - розповів Каштру.

Раніше, Каштру вказав причину поганої форми Марлоса.

Нагадаємо, Whoscored визначив найкращого гравця Шахтаря у матчі з Динамо.

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