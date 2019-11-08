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Паньків: Мені здається, що ми повністю переграли суперника

Сьогодні 13:15 122 0
Голкіпер Олександрії про гру з французами
Паньків: Мені здається, що ми повністю переграли суперника
#Паньків, #Олександрія

Джерело - sport.ua.

Футболісти Олександрії у матчі з французьким Сент-Етьєном (2:2) у 4-му турі групового раунду Ліги Європи не відомо звідки знайшли сили для врятування матчу.

Про це голкіпер олександрійців Юрій Паньків заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Таку гру дістати змогли. Іноді дивуєшся, що хлопцi знаходять в собі сили. Мені здається, що ми повністю переграли суперника. Вони рази три дійшли до наших воріт і в другому таймі забили два голи.

Так буває, але важливо, що знайшли в собі сили. Погнали трибуни, і спасибі уболівальникам за підтримку. Завдяки фанам нам вдалося дістати цей матч", - сказав Паньків.

Раніше, фантастичний гол Задераки, який врятував Олександрію від поразки.

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