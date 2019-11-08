Паньків: Мені здається, що ми повністю переграли суперника

Футболісти Олександрії у матчі з французьким Сент-Етьєном (2:2) у 4-му турі групового раунду Ліги Європи не відомо звідки знайшли сили для врятування матчу.

Про це голкіпер олександрійців Юрій Паньків заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Таку гру дістати змогли. Іноді дивуєшся, що хлопцi знаходять в собі сили. Мені здається, що ми повністю переграли суперника. Вони рази три дійшли до наших воріт і в другому таймі забили два голи.

Так буває, але важливо, що знайшли в собі сили. Погнали трибуни, і спасибі уболівальникам за підтримку. Завдяки фанам нам вдалося дістати цей матч", - сказав Паньків.