Головко: Гол у ворота Динамо не повинні були зараховувати

Гравець Копенгагена Стаге забив гол у ворота київського Динамо з порушеннями правил.

Про це колишній захисник збірної України Олександр Головко заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Гол на перших хвилинах в ворота Динамо не повинні були зараховувати - був поштовх воротаря. При цьому слід зазначити помилку Вербича, який недопрацював зі своїм гравцем.

На 13-й хвилині пенальті в ворота поставили заслужено. Здавалося, що команда могла "підсісти" психологічно після пропущеного гола і незабитого пенальті, але цього не сталося. Для Динамо не проблема пропустити першим і продовжити грати в свій футбол.

Гол Динамо? Дуже складний м'яч для воротаря - низка ніг своїх і чужих. Непросто в такій ситуації працювати по м'ячу. Гол заслужений, який назрівав з першого тайму. Команда виглядала агресивно і готова була забити", - сказав Головко.