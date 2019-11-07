Олександрія - Сент-Етьєн 2:2. Відео голів та огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Олександрія приймає Сент-Етьєном у 4 турі групи I Ліги Європи.
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На 23 хвилині Олександрія пропустила. Вахбі Хазрі реалізував пенальті.
Огляд першого тайму
На 72 хвилині Камара опинився у вигідній позиції в штрафному майданчику та холоднокровно пробив у нижній лівий кут воріт. 0:2.
84 хвилина Денис Безбородько опинився у потрібному місці в потрібний час, підібрав м'яч у штрафному майданчику та безжально відправив його низом під ліву стійку воріт. Рахунок стає 1:2.
90+1 хвилина Максим Задерака підхопив м'яч та з межі штрафного майданчика пробив у праву дев'ятку. Рахунок - 2:2.
Огляд другого тайму