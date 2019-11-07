Визначився склад Олександрії на матч із Сент-Етьєном у Лізі Європи

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Олександрії Володимир Шаран визначився з стартовим складом на матч із Сент-Етьєном у Лізі Європи.
Стартові склади:
Олександрія: Паньків, Пашаєв, Бухал, Дубра, Мірошниченко, Банада, Ковалець, Гречишкін, Лучкевич, Третьяков, Шастал
Запасні: Білик, Бабогло, Стецьків, Довгий, Тьяго, Задерака, Безбородько
Сент-Етьєн: Рюфф'є – Дебюші, Фофана, Перрен, Колодзейчак – Буанга, Юссуф, Аолу – Норден, Беріч, Хазрі
Запасні: Мулен, Мукуді, Будебуз, Камара, Габріел Сілва, Амума, Діуссе
Нагадаємо, французькі й українські ультрас влаштували масову бійку у центрі Львова. Потім стали відомі причини бійки.