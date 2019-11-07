Визначився склад Олександрії на матч із Сент-Етьєном у Лізі Європи

Стали відомі стартові склади команд на матч 4 туру Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран визначився з стартовим складом на матч із Сент-Етьєном у Лізі Європи.

Стартові склади:

Олександрія: Паньків, Пашаєв, Бухал, Дубра, Мірошниченко, Банада, Ковалець, Гречишкін, Лучкевич, Третьяков, Шастал

Запасні: Білик, Бабогло, Стецьків, Довгий, Тьяго, Задерака, Безбородько

Сент-Етьєн: Рюфф'є – Дебюші, Фофана, Перрен, Колодзейчак – Буанга, Юссуф, Аолу – Норден, Беріч, Хазрі

Запасні: Мулен, Мукуді, Будебуз, Камара, Габріел Сілва, Амума, Діуссе

Нагадаємо, французькі й українські ультрас влаштували масову бійку у центрі Львова. Потім стали відомі причини бійки.