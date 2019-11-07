Джерело - sport.uа.
Гравці Динамо Загреб мають причини бути незадоволені результатом із Шахтарем у Лізі чемпіонів.
Про це розповів нападник хорватського клубу Бруно Петкович.
"Ми заслуговували набагато більшого в цьому матчі, і у нас є підстави бути незадоволеними результатом. Але це не вибило нас із колії - ми добре граємо і сподіваємося вийти з групи", - розповів Петкович.
Нагадаємо, Whoscored визначив найкращого гравця Шахтаря у матчі з Динамо.
Раніше, Степаненко отримав пошкодження у матчі з Динамо.