Гравці Динамо Загреб мають причини бути незадоволені результатом із Шахтарем у Лізі чемпіонів.

Про це розповів нападник хорватського клубу Бруно Петкович.

"Ми заслуговували набагато більшого в цьому матчі, і у нас є підстави бути незадоволеними результатом. Але це не вибило нас із колії - ми добре граємо і сподіваємося вийти з групи", - розповів Петкович.