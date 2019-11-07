InStat визначив найкращого гравця Шахтаря у матчі з Динамо

Краща оцінка у капітана

Компанія спортивної аналітики InStat оцінила футболістів матчу четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів Динамо Загреб - Шахтар (3:3).

Краща оцінка у півзахисника донецького клубу Тайсона - 317 балів.

31-річний бразилець за 90 проведених на полі хвилин виконав 121 ТТД з браком в 18%, в тому числі шість гострих передач, дев'ять виграних єдиноборств і чотири вдалі обведення.

У трійку кращих також увійшли Жуніор Мораес (314) і Алан Патрік (298).

Раніше, Whoscored визначив найкращого гравця Шахтаря у матчі з Динамо.

Нагадаємо, основний нападник Шахтаря може пропустити матч із київським Динамо.