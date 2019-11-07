У грудні тренер Рівер Плейт замінить Вальверде у Барселоні

Головний тренер Рівер Плейт Марсело Гальярдо взимку очолить каталонську Барселону.

Про це екс-гравець збірної Аргентини Клаудіо Борхі заявив в інтерв'ю AS.

"Гальярдо стане тренером каталонців у грудні. На даний момент він один із найкращих фахівців у світі. Президент аргентинського клуб Родольфо Д'Онофріо каже, що Марсело покине клуб тільки за своїм бажанням, але про переїзд до Іспанії мені стало відомо з наближеного джерела", - зазначив Борхі.