 Додо і Коваленко у стартовому складі Шахтаря на матч із Динамо Загреб | Футбол | Champion.com.ua
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Додо і Коваленко у стартовому складі Шахтаря на матч із Динамо Загреб

Сьогодні 21:04 198 0
Луїш Каштру випустить Додо із перших хвилин на матч проти Динамо Загреб
Додо і Коваленко у стартовому складі Шахтаря на матч із Динамо Загреб
#Шахтар, #Динамо, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі стартові склади Динамо та Шахтаря на матч Ліги чемпіонів.

Стартові склади команд:

Динамо Загреб: Ліваковіч – Стояновіч, Теофіль-Катрен, Періч, Леовац – Моро, Ділавер, Адемі – Ольмо, Оршіч – Петковіч

Запасні: Загорац, Шитум, Іванушець, Мубандже, Атіємвен, Г'їра, Кадзьор

Актуально: Динамо Загреб - Шахтар: ОНЛАЙН

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес

Запасні: Шевченко, Хочолава, Болбат, Маркос, Дентінью, Тете, Сікан

Нагадаємо, Шахтар на матч з Динамо відправився без Коноплянки та Соломона.

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