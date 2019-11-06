Джерело - Чемпіон.
Стали відомі стартові склади Динамо та Шахтаря на матч Ліги чемпіонів.
Стартові склади команд:
Динамо Загреб: Ліваковіч – Стояновіч, Теофіль-Катрен, Періч, Леовац – Моро, Ділавер, Адемі – Ольмо, Оршіч – Петковіч
Запасні: Загорац, Шитум, Іванушець, Мубандже, Атіємвен, Г'їра, Кадзьор
Актуально: Динамо Загреб - Шахтар: ОНЛАЙН
Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес
Запасні: Шевченко, Хочолава, Болбат, Маркос, Дентінью, Тете, Сікан
Нагадаємо, Шахтар на матч з Динамо відправився без Коноплянки та Соломона.