Луїш Каштру випустить Додо із перших хвилин на матч проти Динамо Загреб

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі стартові склади Динамо та Шахтаря на матч Ліги чемпіонів.

Стартові склади команд:

Динамо Загреб: Ліваковіч – Стояновіч, Теофіль-Катрен, Періч, Леовац – Моро, Ділавер, Адемі – Ольмо, Оршіч – Петковіч

Запасні: Загорац, Шитум, Іванушець, Мубандже, Атіємвен, Г'їра, Кадзьор

Актуально: Динамо Загреб - Шахтар: ОНЛАЙН

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес

Запасні: Шевченко, Хочолава, Болбат, Маркос, Дентінью, Тете, Сікан

Нагадаємо, Шахтар на матч з Динамо відправився без Коноплянки та Соломона.