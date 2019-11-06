Гамула: Хотілося б, щоб Ракицький повернувся до збірної України

Ярослав Ракицький міг би принести багато користі збірній України і всьому українському футболу.

Про це екс-тренер Закарпаття Ігор Гамула заявив в інтерв'ю sportsdaily.

"Однозначно політичне рішення. Ракицький міг би принести багато користі збірній України і всьому українському футболу. Ситуація змусила його прийняти таке рішення. Ніхто його засуджувати не буде, це його особисте рішення. Я думаю, що збірна України втратила більше, ніж сам Ракицький.

Нове покоління, звичайно, підростає. Але коли поруч з молоддю є досвідчені футболісти, то вона стає більш впевненою, стає краще і краще. Шевченко - дуже хороша людина і завжди стоїть горою за підопічних, але ми ж не знаємо, що відбувається всередині.

Повернення Ракицького в збірну? Все може бути. Може, завтра в країні зміниться ситуація, не може ж бути постійно щось однаковим. Хотілося б, щоб Ракицький повернувся, тому що він дуже хороший футболіст. Він по-спортивному злий, віддає на полі всі сили, міг би допомогти збірній, навіть якщо вона вже гарантувала собі вихід на Євро", - зазначив Гамула.