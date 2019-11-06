Екс-нападник Динамо буде грати за аматорський клуб з Франції

Бангура перейшов до Мюлуза

Колишній нападник київського Динамо Ісмаель Бангура продовжить кар'єру у Франції у складі аматорського клубу Мюлуз.

Про це повідомляє сайт клубу.

Мюлуз грає в Національному чемпіонаті 2 - четвертому футбольному дивізіоні в системі футбольних ліг Франції, який, по суті, є аматорською лігою. Після 10 турів нова команда Бангура займає 9-е місце в турнірній таблиці при 16 учасниках.

Останнім клубом Бангура був саудівський Аль-Раед, в якому ветеран грав з січня 2016 року по літо нинішнього з перервами на оренду в Аль-Батін, що також представляє Саудівську Аравію.

Нагадаємо, що за Динамо Ісмаель Бангура виступав з 2007 по 2009 рік. Провів за "біло-синіх" 68 матчів, відзначившись 37 забитими м'ячами.

Нагадаємо, Родрігес вибачився перед тренером за агресивну поведінку.

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