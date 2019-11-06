Ребров: На жаль, я не давав Яремчуку достатньо шансів у Динамо

Екс-наставник киян про гру Яремчука

У складі Динамо була дуже велика конкуренція за місце у складі і Роман Яремчук не отримував ігрової практики.

Про це екс-наставник киян Сергій Ребров заявив в інтерв'ю Football Hub.

"Мені приємно чути про Романа. На жаль, я сам не давав йому достатньо шансів, тому що на той час в Динамо було багато кваліфікованих нападників. Була дуже велика конкуренція за місце в складі. Напевно, він бачив наші тренування і ставлення, через це в нього склалося таке ставлення до мене. Я сам дуже вимогливий до себе і люблю вчитися. Завжди говорив нашим молодим тренерам, що, не знаючи мову, дуже складно прогресувати. Де ти можеш черпати інформацію? Ти можеш тільки подивитися матчі топ-чемпіонатів. Цього недостатньо, щоб тренувати. Дуже важливо знати мову, цікавитися і підписуватися на якісь журнали. Завжди потрібно черпати щось нове і міняти якісь вправи в тренуваннях, тому що футболісти люблять різноманітність. Їм подобається щось нове і цікаве. Найголовніше, що це нове допомагає їм на полі. Я люблю прогресувати", - зазначив Ребров.

Раніше, Ребров відзначив молодь Динамо.

Нагадаємо, Ребров розповів про можливість повернутися в Динамо.