Динамо вирушило у Копенгаген на матч Ліги Європи

У Данію полетить 21 футболіст

Джерело - ФК Динамо.

Сьогодні, 6 листопада, київське Динамо відправиться до Копенгагену на матч четвертого туру групового раунду Ліги Європи.

Про це повідомляє прес-служба киян.

У четвер у столиці Данії Олексій Михайличенко розраховуватиме на наступних гравців, які вирушать на матч: Бущан, Кучерук, Нещерет, Попов, Миколенко, Шабанов, Кадар, Кендзьора, Сидорчук, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, де Пена, Циганков, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Буяльський, Соль, Родрігес, Бєсєдін.

Чартерний рейс до аеропорту Каструп із Борисполя відправиться об 11:00. У Копенгагені команда обрала своєю резиденцією готель Copenhagen Marriott Hotel.

Після обіду та відпочинку сьогодні ввечері команда проведе передматчеве тренування на стадіоні Telia Parken, який під час матчів УЄФА називається просто Копенгаген. Тренуванню передуватиме регламентна прес-конференція головного тренера та одного з гравців команди, яка розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, Родрігес вибачився перед тренером за агресивну поведінку.

Раніше повідомлялося, що Сантос хоче достроково повернути Гонсалеса у Динамо.