 Динамо вирушило у Копенгаген на матч Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Ракицький: Я йду зі збірної України
Сьогодні 10:10 925 2
Локомотив зіграє з Ювентусом, ПСЖ прийме Брюгге. Матчі 4 туру Ліги чемпіонів 6 листопада
Сьогодні 08:55 161
Боруссія розібралася із Інтером, неймовірний камбек Челсі. Результати 4 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 1385
Копенгаген - Динамо Київ: ОНЛАЙН
Вчора 20:13 747
Світоліна заробила рекордні призові за сезон
Вчора 18:39 3049
Матч Інгульця із Металістом 1925 завершився бійкою
Вчора 18:01 3200
Шевченко довикликав півзахисника Зорі у збірну України
Вчора 17:04 1542
Хто найкращий футболіст в історії України
Вчора 14:26 1629 3
Динамо Загреб - Шахтар: ОНЛАЙН
Вчора 11:58 1026
Челсі зіграє з Аяксом, Ліон прийме Бенфіку. Матчі 4 туру Ліги чемпіонів 5 листопада
Вчора 11:12 526
Блоги
Інтерв'ю з Ребровим та про VAR в Україні - Профутбол за 3 листопада
Інтерв'ю з Ребровим та про VAR в Україні - Профутбол за 3 листопада Valeriy Ruchka
04.11.2019 10:14 443
Родрігес накричав на Михайличенка - емоції з лави запасних Динамо у матчі проти Шахтаря
Родрігес накричав на Михайличенка - емоції з лави запасних Динамо у матчі проти Шахтаря Valeriy Ruchka
04.11.2019 08:59 6665
Півзахисник Евертона отримав страшну травму у матчі проти Тоттенгема. ВІДЕО 18+
Півзахисник Евертона отримав страшну травму у матчі проти Тоттенгема. ВІДЕО 18+ Valeriy Ruchka
03.11.2019 21:49 2166
Динамо - Львів: фантастична передгольова передача Де Пени і перший в сезоні гол Шапаренка
Динамо - Львів: фантастична передгольова передача Де Пени і перший в сезоні гол Шапаренка Valeriy Ruchka
03.11.2019 18:05 938
Минай - нова сенсація в українському футболі з харизмою Кобіна та Кополовця - ТРЕНДЕЦЬ
Минай - нова сенсація в українському футболі з харизмою Кобіна та Кополовця - ТРЕНДЕЦЬ Valeriy Ruchka
03.11.2019 12:27 710
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:11 Блог Зієш забив просто неймовірний гол у ворота Челсі 62
10:10 Футбол Ракицький: Я йду зі збірної України 925 2
09:55 Хокей Філадельфія перемогла Кароліну, Монреаль здолав Бостон. Результати матчів НХЛ 151
09:40 Теніс Снігур програла у першому колі турніру у Китаї 126
09:25 Автоспорт У Британії вимагають посвятити 6-разового чемпіона Формули-1 у лицарі 258
09:09 Футбол Динамо вирушило у Копенгаген на матч Ліги Європи 398
08:55 Футбол Локомотив зіграє з Ювентусом, ПСЖ прийме Брюгге. Матчі 4 туру Ліги чемпіонів 6 листопада 161
08:40 Футбол Боруссія Д - Інтер 3:2. Огляд матчу 641
08:25 Футбол Челсі – Аякс 4:4. Огляд матчу 1115
08:18 Пряма трансляція Реал - Галатасарай: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 111
08:08 Футбол Леоненко: Вацко у Великому футболі не міг говорити конкретно 1094
05:31 Пряма трансляція Динамо Загреб - Шахтар: онлайн-трансляція 4 туру Ліги чемпіонів.LIVE 2423
05:19 Пряма трансляція Аталанта - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 4 туру Ліги чемпіонів. LIVE 822
00:14 Футзал Жіноча збірна України з футзалу розгромила Словаччину 616
5 Листопада 2019
23:57 Футбол Боруссія розібралася із Інтером, неймовірний камбек Челсі. Результати 4 туру Ліги чемпіонів 1385
23:43 Футбол Джаку позбавили капітанської пов’язки у Арсеналі 244
23:29 Футбол Шабанов: У Михайличенка тренування, як у Кварцяного 753
23:10 Футбол Зальцбург визначився із ціною на Голанда 350
22:50 Футбол Циганик: Банкрутство Металіста не вигідне Металісту 1925 580
22:32 Футбол Екс-нападник Чорноморця може перейти у Колос 282
22:16 Футбол Сантос хоче достроково повернути Гонсалеса у Динамо 562
21:50 Футбол Зеніт поступився Лейпцигу, Барселона не змогла переграти Славію. Результати 4 туру Ліги чемпіонів 1195
21:37 Баскетбол Київ-Баскет зазнав нищівної поразки від Цмокі у Кубку Європи 482
21:18 Баскетбол Гравця НБА дискваліфікували на 25 матчів 314
21:00 Футбол Б'єлиця: Динамо Загреб влаштує тільки перемога у матчі з Шахтарем 324

Динамо вирушило у Копенгаген на матч Ліги Європи

Сьогодні 09:09 398 0
У Данію полетить 21 футболіст
Динамо вирушило у Копенгаген на матч Ліги Європи
#Копенгаген, #Динамо

Джерело - ФК Динамо.

Сьогодні, 6 листопада, київське Динамо відправиться до Копенгагену на матч четвертого туру групового раунду Ліги Європи.

Про це повідомляє прес-служба киян.

У четвер у столиці Данії Олексій Михайличенко розраховуватиме на наступних гравців, які вирушать на матч:  Бущан, Кучерук, Нещерет, Попов, Миколенко, Шабанов, Кадар, Кендзьора, Сидорчук, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, де Пена, Циганков, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Буяльський, Соль, Родрігес, Бєсєдін.

Чартерний рейс до аеропорту Каструп із Борисполя відправиться об 11:00. У Копенгагені команда обрала своєю резиденцією готель Copenhagen Marriott Hotel. 

Після обіду та відпочинку сьогодні ввечері команда проведе передматчеве тренування на стадіоні Telia Parken, який під час матчів УЄФА називається просто Копенгаген. Тренуванню передуватиме регламентна прес-конференція головного тренера та одного з гравців команди, яка розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, Родрігес вибачився перед тренером за агресивну поведінку.

Раніше повідомлялося, що Сантос хоче достроково повернути Гонсалеса у Динамо.

Коментарі ()