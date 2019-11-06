Локомотив зіграє з Ювентусом, ПСЖ прийме Брюгге. Матчі 4 туру Ліги чемпіонів 6 листопада

Гірники зіграють у Хорватії

Джерело - Чемпіон.

У другий ігровий день 4 туру Ліги чемпіонів, 6 листопада, відбудеться 8 матчів.

Центральним поєдинком дня можна сміливо вважати протистояння Динамо З - Шахтар. Ці дві команди ведуть боротьбу за другу путівку до плей-оф ліги чемпіонів.

Розклад матчів Ліги чемпіонів на 6 листопада:

Група А

22:00 - ПСЖ - Брюгге

22:00 - Реал - Галатасарай

Група В

19:55 - Баварія - Олімпіакос (трансляція Футбол 1)

22:00 - Црвена Звезда - Тоттенгем

Група С

22:00 - Динамо З - Шахтар (трансляція Футбол 2)

22:00 - Аталанта - Манчестер Сіті (трансляція Футбол 1)

Група D

19:55 - Локомотив - Ювентус

22:00 - Баєр - Атлетіко

Раніше, Боруссія розібралася із Інтером.

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