Леоненко: Вацко у Великому футболі не міг говорити конкретно

Поділився думкою про Денисова і Вацка.

Колишній експерт у програмі Великий футбол Віктор Вацко не міг говорити конкретно, тому що у нього скрізь друзі.

Про це експерт Великого футболу Віктор Леоненко заявив в інтерв'ю Youtube канал Kuzinho.

"Вацко любив сподобатися всім. Він не міг говорити конкретно, тому що у нього скрізь друзі. А Денисов просто питання задає, чи не заважає, не перебиває. Так що Вацко програє, і це не тому що Денисов директор", - сказав Леоненко.

Раніше, Леоненко порадив Мораесу поспати із м’ячем.

Нагадаємо, Сантос хоче достроково повернути Гонсалеса у Динамо.