 Циганик: Банкрутство Металіста не вигідне Металісту 1925 | Футбол | Champion.com.ua
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Циганик: Банкрутство Металіста не вигідне Металісту 1925

Сьогодні 22:50 119 0
Металіст 1925 не має власної інфраструктури
Циганик: Банкрутство Металіста не вигідне Металісту 1925
#Металіст, #Металіст 1925

Джерело - ua.tribuna.com.

Після визнання Металіста банкрутом, інший харківський футбольний клуб Металіст 1925 може залишитися без інфраструктури.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Вся інфраструктура, яку свого часу побудував Ярославський, зараз використовується Металістом 1925. Той же автобус, база. Вони нібито беруть в оренду у держави. Банкрутство Металіста не вигідно Металісту 1925.

Якщо це станеться - інфраструктуру повинну будуть продати. Новий власник вже може не віддавати майно в оренду. Все в підвішеному стані. Є тимчасовий керуючий, мабуть, пов'язаний з людьми, які обіймають керівні посади у Металісті 1925. Він і здає в оренду. А на цьому вже заробляються гроші", - розповів Циганик.

Нагадаємо, Ярославський назвав терміни повернення у футбол.

Раніше, Металіст 1925 врятувався у матчі із Інгульцем у 16 турі Першої ліги.

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