Після визнання Металіста банкрутом, інший харківський футбольний клуб Металіст 1925 може залишитися без інфраструктури.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Вся інфраструктура, яку свого часу побудував Ярославський, зараз використовується Металістом 1925. Той же автобус, база. Вони нібито беруть в оренду у держави. Банкрутство Металіста не вигідно Металісту 1925.

Якщо це станеться - інфраструктуру повинну будуть продати. Новий власник вже може не віддавати майно в оренду. Все в підвішеному стані. Є тимчасовий керуючий, мабуть, пов'язаний з людьми, які обіймають керівні посади у Металісті 1925. Він і здає в оренду. А на цьому вже заробляються гроші", - розповів Циганик.