Б'єлиця: Динамо Загреб влаштує тільки перемога у матчі з Шахтарем

Гравці Динамо Загреб добре підготувалися до матчу із Шахтарем у Лізі чемпіонів та очікують перемоги над "гірниками".

Про це розповів головний тренер Динамо Загреб Ненад Б'єлиця.

"Для нас це великий, доленосний, вирішальний матч. Ми краще підготовлені після гри з Аталантою і харківського матчу. Наші хлопці в хорошій психічної і фізичної формі. Вони свіжі, мотивовані і розслаблені, тому що отримують насолоду від гри - в тому числі, і від завтрашньої.

Нас влаштовує тільки перемога, ми вийдемо на поле лише за нею", - відзначив Б'єлиця.