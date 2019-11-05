Ракицький потрапив у стартовий склад Зеніта на матч Ліги чемпіонів

Ярослав Ракицький вийде у стартовому складі Зеніта

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 листопада, Зеніт у матчі 4 туру Ліги чемпіонів приймає Лейпциг.

Український футболіст російського клубу Ярослав Ракицький вийде на поле зі стартових хвилин.

Стартові склади команд:

Зеніт: Кержаков, Дуглас Сантос, Осоріо, Барріос, Іванович, Сердар Азмун, Смольников, Єрохін, Дзюба, Оздоєв, Ракицький.

Лейпциг: Гулачі, Упамекано, Забітцер, Поульсен, Форсберг, Клостерманн, Нкунку, Мюкіле, Хальстенберг, Лаймер, Демме.

Матч розпочнеться о 19:55.

Раніше, Ракицький став капітаном Зеніта у матчі Кубка Росії.

Нагадаємо, Ракицький може прийняти російське громадянство.