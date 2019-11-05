Каштру впевнений у психологічній готовності Шахтаря

Поразка від Динамо у Кубку України не вплинула на психологічну готовність гравців Шахтаря.

Про це розповів головний тренер "гірників" Луїш Каштру.

"Який психологічний стан команди, і чи стабілізувався він після перемоги над Карпатами? Наша команда готова до матчу у всіх сенсах. Матч із Динамо? Це класико, як і в будь-якій країні - в Іспанії, Італії. У будь-якої великої команди, в тому числі у Динамо, бували поразки в таких матчах. У чемпіонаті у нас тільки одна нічия і 12 перемог, справи йдуть добре. Я повністю впевнений у своїй команді і її психологічній готовності", - розповів Каштру.