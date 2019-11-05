Ребров: Шевченко має довести справу зі збірною України до кінця

Ребров порадив другу залишатися на чолі збірної України

Андрій Шевченко має поки не йти зі збірної України, а спершу відпрацювати Євро-2020, куди наша збірна вже вийшла.

Про це тренер Ференцвароша Сергій Ребров заявив в інтерв'ю FootballHub.

"Я радий, що Андрій проводить в збірній України таку роботу. Дуже якісну. З огляду на його успіх і його минуле гравця, у Шевченка є перспектива. Він знає мови, англійську та італійську. Звичайно, у нього будуть шанси очолити один з клубів топ-чемпіонатів. Коли з ним спілкувався останній раз, то радив йому залишитися в збірній, де він зараз дуже важливий. Він повинен довести справу до кінця, зіграти на Євро-2020. А після це вже буде його рішення, що робити потім", - сказав Ребров.

Раніше, Шевченко оголосив склад збірної України на матчі проти Естонії та Сербії.

Нагадаємо, Україна покращила позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА.