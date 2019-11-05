Колишній гравець Динамо відкрив ферму у рідному місті

Віда займається вирощуванням свиней

Колишній захисник київського Динамо Домагой Віда , який зараз виступає за турецький Бешикташ, відкрив ферму у своєму рідному місті.

Про це повідомляє 24sata.

Шість років тому друзі Віди Дмитро Симонович, Лука Мандич і Іван Плехінгер приїхали до Києва і запропонували футболістові цю ідею.

Гравець і його друзі зареєстрували компанію Sin ravnice doo, а Дмитри Симонович був призначений директором підприємства.

Відзначимо, що Віда виступав за київське Динамо з 2013-го по 2018-й роки.

Раніше, Рома прагне підписати Віду замість Ловрена.