Колишній гравець Динамо відкрив ферму у рідному місті

Джерело - xsport.ua.
Колишній захисник київського Динамо Домагой Віда , який зараз виступає за турецький Бешикташ, відкрив ферму у своєму рідному місті.
Про це повідомляє 24sata.
Шість років тому друзі Віди Дмитро Симонович, Лука Мандич і Іван Плехінгер приїхали до Києва і запропонували футболістові цю ідею.
Гравець і його друзі зареєстрували компанію Sin ravnice doo, а Дмитри Симонович був призначений директором підприємства.
Відзначимо, що Віда виступав за київське Динамо з 2013-го по 2018-й роки.
Раніше, Рома прагне підписати Віду замість Ловрена.