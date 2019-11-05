 Збірна Естонії оголосила склад на матч з Україною | Футбол | Champion.com.ua
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Збірна Естонії оголосила склад на матч з Україною

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Збірна Естонії оголосила склад на матч з Україною
#Україна, #Естонія

Джерело - УАФ.

Збірна Естонії оголосила склад на товариський поєдинок з Україною та матч відбору Євро-2020 із Нідерландами.

Для участі в навчально-тренувальному зборі напередодні товариського матчу з Україною й поєдинку відбору Євро-2020 із Нідерландами наставник збірної Естонії Карел Волаїд викликав 23-х гравців.

Склад збірної Естонії:

Воротарі: Марко Меерітс (Нарва Транс), Сергій Лепметс (Левадія), Матвєй Ігонен (Ліллестрем, Норвегія).

Захисники: Енар Яагер, Герт Камс (обидва - Флора), Тайо Теністе (Бранн, Норвегія), Кароль Метс (АІК, Швеція), Кен Калласте (ГКС Тихи, Польща), Артур Пікк (Медзь, Польща), Нікіта Баранов (Алашкерт, Вірменія), Йоонас Тамм (Ліллестрем, Норвегія).

Півзахисники: Сандер Пурі (Нимме Калью), Хенрі Аніер (Сувон, Корея), Ілля Антонов (Арарат, Вірменія), Маттіас Кяйт (Домжале, Словенія), Франк Лійвак, Міхкель Айнсалу, Владислав Крейда, Костянтин Васильєв (усі - Флора).

Нападники: Сергій Зеньов (Шахтар, Казахстан), Хенрік Ояма (Медзь, Польща), Мартін Міллер, Ерік Сорга (обидва - Флора).

Товариський поєдинок між збірними України та Естонії відбудеться 14 листопада в Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена (початок - о 19.00).

Раніше, Шевченко оголосив склад збірної України на матчі проти Естонії та Сербії.

Нагадаємо, Україна покращила позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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