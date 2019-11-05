Коноплянка - Костишину: На цьому життя не закінчується

Коноплянка підтримав екс-партнера

30-річний півзахисник Шахтаря і збірної України Євген Коноплянка підтримав 22-річного хавбека Колоса Дениса Костишина, який отримав важку травму.

Півзахисник гірників розмістив пост у Instagram.

"Костишин Денис, на цьому життя не закінчується, воно тебе тільки загартовує. І я впевнений, що ти повернешся тільки сильнішим і з подвійним бажанням досягати успіху, а після твого повернення будемо знову грати в хокей", - написав Коноплянка.

Раніше повідомлялося, що Костишин отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна і пропустить мінімум півроку.

З 2014-го по 2018-й роки контракт Костишина належав Дніпру. Коноплянка захищав кольори Дніпра з 2006-го по 2015-й роки.

Раніше, Шахтар на матч з Динамо відправився без Коноплянки та Соломона.