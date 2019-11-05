Сабо: Майстерність футболістів Шахтаря вища, ніж у Динамо

У чемпіонаті України в сезоні 2019/2020 київському Динамо залишилося лише боротися за друге місце.

Колишній головний тренер збірної України з футболу Йожеф Сабо про це заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Я давно сказав, коли чемпіонат ще тільки починався, що на киян чекає боротьба за друге місце. Шахтар виграє чемпіонат, тому що команда вища класом, майстерність футболістів вища, ніж у Динамо. Тому буде боротьба за друге місце. Далі йдуть команди приблизно одного рівня. Виділяється тільки Зоря. Олімпік почав підніматися, Колос непогано грає. Не кажучи вже про Десну і Олександрію. Всі ці команди будуть забирати очки одна в одної, але вони також будуть забирати очки і у Динамо", - вважає Сабо.