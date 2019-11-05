Челсі зіграє з Аяксом, Ліон прийме Бенфіку. Матчі 4 туру Ліги чемпіонів 5 листопада

Джерело - Чемпіон.
У перший ігровий день 4 туру Ліги чемпіонів, 5 листопада, відбудеться 8 матчів.
Центральним поєдинком дня можна сміливо вважати протистояння Челсі - Аякс. Команди мають по шість набраних очок і ділять 1-2 місце у групі.
Розклад матчів Ліги чемпіонів на 5 листопада:
Група Е
22:00 - Ліверпуль - Генк
22:00 - Наполі - Зальцбург
Група F
19:55 - Барселона - Славія Прага (трансляція Футбол 1)
22:00 - Боруссія Д - Інтер (трансляція Футбол 2)
Група G
19:55 - Зеніт - РБ Лейпциг (трансляція Футбол 2)
22:00 - Ліон - Бенфіка
Група H
22:00 - Валенсія - Лілль
22:00 - Челсі - Аякс