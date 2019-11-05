Челсі зіграє з Аяксом, Ліон прийме Бенфіку. Матчі 4 туру Ліги чемпіонів 5 листопада

У ЛЧ відбудеться 8 матчів

Джерело - Чемпіон.

У перший ігровий день 4 туру Ліги чемпіонів, 5 листопада, відбудеться 8 матчів.

Центральним поєдинком дня можна сміливо вважати протистояння Челсі - Аякс. Команди мають по шість набраних очок і ділять 1-2 місце у групі.

Розклад матчів Ліги чемпіонів на 5 листопада:

Група Е

22:00 - Ліверпуль - Генк

22:00 - Наполі - Зальцбург

Група F

19:55 - Барселона - Славія Прага (трансляція Футбол 1)

22:00 - Боруссія Д - Інтер (трансляція Футбол 2)

Група G

19:55 - Зеніт - РБ Лейпциг (трансляція Футбол 2)

22:00 - Ліон - Бенфіка

Група H

22:00 - Валенсія - Лілль

22:00 - Челсі - Аякс