Чанцев назвав захисника Дніпра-1, якому потрібно завершувати кар'єру

Захиснику Дніпра-1 Папі Гуйє потрібно закінчувати ігрову кар'єру.

Про це тренер Анатолій Чанцев заявив в інтерв'ю Команді №1.

"Зорі нині складно протистояти. Команда Скрипника знайшла свою гру, в ній знову розкрилися орендовані футболісти. А у Дніпра-1 щось не виходить... Пропала комбінаційна гра, яка була на старті сезону, і зараз дніпряни намагаються діяти, використовуючи довгі передачі. Але тренеру видніше.

Зроблю невеличкий відступ - вперше я побачив Папа Гуйє в Туреччині, куди на збір його привіз Кварцяний. Папа тоді виглядав незвично, здавався якимось диким, але потім в повній мірі розкрився. Однак зараз важко зрозуміти, навіщо в Дніпрі-1 тримають Папа Гуйє. Вважаю, що йому потрібно закінчувати ігрову кар'єру. Думаю, тренерський штаб Дніпра-1 буде робити висновки і найближчим часом шукати йому заміну", - зазначив Чанцев.