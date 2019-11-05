Шаран вказав терміни відновлення основного нападника команди

Основний нападник Олександрії Артем Сітало може у цьому році зіграти один матч.

Про це наставник команди Володимир Шаран заявив в інтерв'ю ТК Футбол.

"Сітало травмований. Будемо сподіватися, що він проведе ще хоча б один матч в цьому році, але тільки одному Богу відомо... А так ми боялися, що виявиться трохи серйозніша травма. Найголовніше, що не потрібна операція. У нього пошкодження бокової зв'язки коліна. Це дуже серйозна травма, але сподіваємося, що через місяць він відновиться повністю. Не будемо загадувати.

Це дуже відчутна втрата для нас. Не тільки Сітало, вчора й Банада отримав травму. І Запорожан відновлюється... Багато гравців в лазареті", - сказав Шаран.