Збірна України оголосила склад на кваліфікаційний раунд Євро-2020

Джерело - УАФ.

Головний тренер збірної України U-17 Олександр Петраков назвав список футболістів, яких він викликав на матчі кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року.

Про це повідомляє УАФ.

На збори було викликано 21 гравця.

Склад юнацької збірної України:

Воротарі: Денис Ігнатенко (Динамо Київ), Павло Ісенко (Ворскла Полтава).

Захисники: Марк Мампассі, Едуард Козик, Андрій Булеза (усі — Шахтар Донецьк), Володимир Маленков, Максим Дячук (обидва — Динамо Київ), Віталій Роман (Карпати Львів), Гліб Савчук (УФК-Карпати Львів).

Півзахисники: Артур Микитишин, Олег Очеретько (обидва — Шахтар Донецьк), Олександр Яцик (Динамо Київ), Максим Хлань (Карпати Львів), Микита Кононов, Сергій Лебедєв (обидва — Дніпро-1 Дніпро), Богдан Шубін (Шальке, Німеччина).

Нападники: Назар Волошин, Кирило Попов (обидва — Динамо Київ), Денис Шостак, Владислав Погорілий (обидва — Шахтар Донецьк), Дмитро Шостак (Карпати Львів).

У кваліфікаційному раунді Євро-2020 (U-17) збірна України зіграє з Грузією (13 листопада), Албанією (16-го) й Португалією (19-го).

Раніше, Ротань оголосив склад збірної України на матчі проти Данії та Азербайджану.

Нагадаємо, Румунія розгромила молодіжну збірну України.