У Тоттенгемі переживають за Сон Хин Міна

Вінгер англійської Тоттенгема Сон Хин Мін буде проходити курси відновлення з психологом після матчу із Евертоном у АПЛ.

Про це попвідомляє The Sun.

Керівництво клубу прийняло рішення виділити гравцю особистого психолога.

Нагадаємо, корейський нападник лондонців Сон Хин Мін сфолив на Гомеші під завісу зустрічі між Евертоном та Тоттенгемом. Як наслідок, 26-річний хавбек господарів невдало впав на газон і після цього в нього врізався захисник гостей Серж Ор’є – Гомеш отримав перелом правої ноги.

Раніше, Барселона відреагувала на жахливу травму півзахисника Евертона.