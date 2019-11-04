Джерело - xsport.ua.
Португальський спеціаліст Жозе Моурінью може очолити мюнхенську Баварію.
Про це розповів екс-гравець Баварії та Манчестер Юнайтед Бастіан Швайнштайгер.
"Я можу уявити Моурінью в Німеччині. Я пам'ятаю, як він постійно розпитував мене про Баварії і Бундеслізі. Під час поїздок МЮ на виїзні матчі по телевізору весь час йшли матчі Бундесліги.
Актуально: Баварія звільнила Ковача
Жозе знав кожного футболіста в Бундеслізі, навіть тих, хто грав за маленькі клуби. Також Моурінью вчив німецьку мову", - розповів Швайнштайгер.
Нагадаємо, Айнтрахт розгромив Баварію у 10 турі Бундесліги.