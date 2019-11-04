Португальський спеціаліст Жозе Моурінью може очолити мюнхенську Баварію.

Про це розповів екс-гравець Баварії та Манчестер Юнайтед Бастіан Швайнштайгер.

"Я можу уявити Моурінью в Німеччині. Я пам'ятаю, як він постійно розпитував мене про Баварії і Бундеслізі. Під час поїздок МЮ на виїзні матчі по телевізору весь час йшли матчі Бундесліги.