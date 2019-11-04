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Тевес забив неймовірний гол у чемпіонаті Аргентини

Сьогодні 15:53 376 0
Тевес забив неймовірний гол у чемпіонаті Аргентини

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник ряду європейських топ-клубів Карлос Тевес забив неймовірний гол через себе, у матчі чемпіонату Аргентини.
 
Колишній нападник МЮ, Манчестер Сіті, Ювентуса і збірної Аргентини Карлос Тевес, а нині форвард Боки Хуніорс, забив неймовірний гол бісіклетою у матчі проти Арсенала Саранді, в рамках національного чемпіонату Аргентини.
 
Знаменитий 35-річний Тевес відкрив рахунок у зустрічі на 16-й хвилині.
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