Колишній нападник ряду європейських топ-клубів Карлос Тевес забив неймовірний гол через себе, у матчі чемпіонату Аргентини.

Колишній нападник МЮ, Манчестер Сіті, Ювентуса і збірної Аргентини Карлос Тевес, а нині форвард Боки Хуніорс, забив неймовірний гол бісіклетою у матчі проти Арсенала Саранді, в рамках національного чемпіонату Аргентини.

Знаменитий 35-річний Тевес відкрив рахунок у зустрічі на 16-й хвилині.