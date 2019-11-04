Джерело - Чемпіон.
Колишній нападник ряду європейських топ-клубів Карлос Тевес забив неймовірний гол через себе, у матчі чемпіонату Аргентини.
Колишній нападник МЮ, Манчестер Сіті, Ювентуса і збірної Аргентини Карлос Тевес, а нині форвард Боки Хуніорс, забив неймовірний гол бісіклетою у матчі проти Арсенала Саранді, в рамках національного чемпіонату Аргентини.
Знаменитий 35-річний Тевес відкрив рахунок у зустрічі на 16-й хвилині.
See Carlos Tevez's goal of 1-0 against Arsenal here:#VamosBoca 👊— Boca Juniors | English (@BocaJrsOffical) 3 November 2019
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