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У Львові розпочали тренування з футболу для дітей з інвалідністю

Сьогодні 14:04 107 0
У Львові розпочали тренування з футболу для дітей з інвалідністю

У жовтні Parimatch Foundation та  Shakhtar Social спільно запустили заняття з футболу для 120 дітей з інвалідністю в рамках роботи своїх проектів — відповідно "Так, я можу" і "Давай, грай!".

Відкриття проекту відбулося у Львові на території школи №95.

 У заході взяли участь гравець Шахтаря Вітао й представники Parimatch Foundation. Спортивна зала зібрала три десятки дітей, які хотіли грати в футбол. Футболіст клубу провів з дітьми тренування, показав кілька секретів футбольної майстерності, роздав автографи й зробив яскраві фото. Дітлахи з радістю грали з Вітао й намагалися забити м’яча, як справжні  форварди. Батьки дітей відзначили, що подібні заходи дуже позитивно впливають на фізичний й емоційний розвиток особистості. Такі тренування будуть проходити в школі впродовж усього року.

Школа № 95 з 1993 року започаткувала інклюзивну освіту,  а з 1999 року бере участь у програмі “Інтеграція дітей з особливими потребами”.  Сьогодні в школі навчаються 60 дітей з такими особливостями як: глухота, порушення слуху, синдром Дауна, аутизм, затримка психічного розвитку та ін.

Директор школи Юрій Моклович відзначив недостатню кількість педагогічного складу в інклюзивній освіті й важливу соціальну роль подібних заходів:

"Вважаю впровадження цього проекту дуже важливим для наших дітей, адже футбол — це спорт №1 у світі. Дякую організаторам, що надали можливість займатись футболом нашим дітям та запросили кваліфікованого тренера".

Про важливість підтримки таких ініціатив висловився й представник Parimatch Foundation в Україні Вадим Місюра:

"Для Parimatch Foundation розвиток спорту для дітей з інвалідністю є надзвичайно важливим напрямом діяльності.  І ми раді сьогодні продовжити естафету тренувань у Львові в рамках нашої програми "Так, я можу!".  Впевнений, що такі інклюзивні тренування допоможуть соціалізувати дітей у суспільне життя".

 "У наших фондів спільна мета  розвитку футболу. Ми створюємо необхідні умови, щоб діти, незалежно від фізичних і ментальних здібностей, могли розвиватися фізично. З тренерами, необхідним сучасним обладнанням, а головне — безкоштовно" — прокоментувала розвиток партнерства Інна Хмизова, директор Shakhtar Social.

В рамках роботи проекту передбачено, що майстер-класи за участю гравців першої команди Шахтаря пройдуть в кожному з 4-х містах: Харкові, Києві, Полтаві та Львові. У містах будуть функціонувати 2 групи по 15 дітей з ментальними та фізичними вадами розвитку. Полтава та Львів приєдналися  до проекту вперше.

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В рамках ініціативи "Давай, грай!" вже понад 3500 дітей, хлопчиків і дівчаток отримали можливість постійно займатися футболом. Бажаючі займатися футболом в інклюзивних групах можуть звернутися в Shakhtar Social електронною поштою [email protected] 

Parimatch Foundation — міжнародний благодійний фонд, покликаний об'єднати бізнес, державний сектор і громадські організації навколо вирішення конкретних соціальних проблем. Основна місія фонду - сприяння в поліпшенні добробуту і здоров'я суспільства через освіту та залучення людей до занять спортом.

 

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