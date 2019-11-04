Президент Інгульця: Я мотивуюю гравців постійно і регулярно

Джерело - Чемпіон.
В рамках 1/8 фіналу Кубка України Інгулець вибив СК Дніпро-1 і пробився до наступного раунду турніру. Таким чином команда вже вибила п'ять представників української Прем'єр-ліги за два сезони. Все це завдяки мотивації президента петровського клубу Олександра Поворознюка.
Про це сказав сам власник клубу.
"Скажімо так, якби всі знали ключик до цієї мотивації, то вже все так робили б. Я мотивуючи постійно і регулярно, але як я це роблю - історія замовчує", - зазначив функціонер в програмі Профутбол.