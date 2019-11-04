Президент Інгульця: Я мотивуюю гравців постійно і регулярно

Епатажний президент петровського клубу Олександр Поворознюк розповів про секрет Інгульця

Джерело - Чемпіон.

В рамках 1/8 фіналу Кубка України Інгулець вибив СК Дніпро-1 і пробився до наступного раунду турніру. Таким чином команда вже вибила п'ять представників української Прем'єр-ліги за два сезони. Все це завдяки мотивації президента петровського клубу Олександра Поворознюка.

Про це сказав сам власник клубу.