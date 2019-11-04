Леоненко: Динамо не дало Шахтарю створити жодного моменту

Експерту телеканалу Футбол Віктору Леоненку гра Кубку України між Динамо і Шахтарем не сподобалася.

Про це сказав сам екс-гравець киян.

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"По-перше, Динамо приніс успіх пресинг. По-друге, господарі не дали Шахтарю створити жодного моменту, не рахуючи найкрасивішого гола від Степаненка, який в кінці і підвів свою команду. А гра мені взагалі не особливо сподобалася, тому що "народжували" моменти. Голи-то красиві, але подивіться, скільки моментів було? Не було ударів. Реально, краще б 5:5 зіграли і виявили переможця по пенальті. Хоча б моменти треба створювати. Це як при Фонсеці було: 0:0, 1:0, хтось виграє, але гра без моментів. Те ж саме і тут", - сказав Леоненко.